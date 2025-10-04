News Logo
ABO

Parlamentswahlen in Tschechien werden fortgesetzt

Subressort
Politik
Aktualisiert
Lesezeit
1 min
Babiš hofft auf eine Mehrheit
©AFP, APA, STRINGER
  1. home
  2. Aktuell
  3. Politik
In Tschechien werden am heutigen Samstag die Parlamentswahlen fortgesetzt. Die Bürgerinnen und Bürger können ihre Stimme noch von 8.00 bis 14.00 Uhr abgeben. Erste Hochrechnungen werden am späten Nachmittag erwartet, mit aussagekräftigen Ergebnissen aber erst am Abend. In den Umfragen lag die oppositionelle, populistische Partei ANO des früheren Regierungschefs Andrej Babiš deutlich vor dem bisher regierenden liberal-konservativen Bündnis Spolu (Gemeinsam).

von

Sollte ANO gewinnen, könnte Babiš der erste Politiker Tschechiens werden, der nach einer Unterbrechung ein Comeback an der Spitze des Kabinetts feiern kann. Bei der Stimmenabgabe am Freitag äußerte Babiš den Wunsch, die Mehrheit für seine ANO zu erhalten. Heimische Medien gehen jedoch davon aus, dass Babiš im Falle eines Sieges mindestens einen Koalitionspartner brauchen wird, um für eine Regierung auch auf eine Parlamentsmehrheit zu kommen. Am häufigsten ist dabei von der rechtspopulistischen Partei Freiheit und direkte Demokratie (SPD) von Tomio Okamura die Rede.

Am ersten Wahltag am gestrigen Freitag meldeten die Wahllokale laut Medienberichten sehr unterschiedliche Wahlbeteiligung. An einigen Orten lag diese bereits über 50 Prozent.

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab 20,63€
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Starts und Landungen sind wieder möglich
Politik
Flugzeuge starten und landen wieder am Münchner Flughafen
Sanae Takaichi ist auf dem Weg an die Regierungsspitze
Politik
Japan bekommt mit Sanae Takaichi erste Regierungschefin
Politik
Hamas will "alle Fragen" zu US-Friedensplan klären
Politik
Tote bei neuen israelischen Angriffen im Gazastreifen
US-Präsident Donald Trump
Politik
Trump: Israel soll Bombardierung des Gazastreifens stoppen
Shutdown: Trump-Sprecherin Leavittt gibt Demokraten die Schuld
Politik
USA bleiben im Shutdown: Übergangshaushalt fiel erneut durch
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER