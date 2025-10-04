Parlamentswahlen in Tschechien werden fortgesetzt

Sollte ANO gewinnen, könnte Babiš der erste Politiker Tschechiens werden, der nach einer Unterbrechung ein Comeback an der Spitze des Kabinetts feiern kann. Bei der Stimmenabgabe am Freitag äußerte Babiš den Wunsch, die Mehrheit für seine ANO zu erhalten. Heimische Medien gehen jedoch davon aus, dass Babiš im Falle eines Sieges mindestens einen Koalitionspartner brauchen wird, um für eine Regierung auch auf eine Parlamentsmehrheit zu kommen. Am häufigsten ist dabei von der rechtspopulistischen Partei Freiheit und direkte Demokratie (SPD) von Tomio Okamura die Rede.

Am ersten Wahltag am gestrigen Freitag meldeten die Wahllokale laut Medienberichten sehr unterschiedliche Wahlbeteiligung. An einigen Orten lag diese bereits über 50 Prozent.