Tim Walz ist nicht groß, aber kompakt. Graue Haare, bulliges Gesicht. Er trägt eine unauffällige Brille und bei offiziellen Anlässen schlecht sitzende Anzügen, das Hemd unter dem geöffneten Sakko sieht oft zerknittert aus. So stellt man sich einen durchschnittlichen Amerikaner vom Land vor: wohlgenährt, ein wenig zerzaust und so, als fühle er sich in Karohemd und Baseballkappe am wohlsten. Walz wirkt nett und nahbar. Und vor allem: Er ist ein weißer Mann. Er soll bei der US-Wahl im November die Schwächen von Spitzenkandidatin Kamala Harris ausgleichen. Nämlich dass sie eine Frau ist und jamaikanischer bzw. indischer Herkunft noch dazu.

Von "Schwächen" redet offen freilich niemand. Vordergründig herrscht Begeisterung über die Nominierung von Harris. Die Partei stellte sich geeint hinter sie, Spendengelder rauschen herein, erste Umfragen geben Anlass zu vorsichtigem Optimismus. Aber irgendwo dahinter lauert Vorsicht. Man merkt das an der Wahl von Walz: Klar, dass ein weißer, möglichst normaler Mann ran muss. Und man merkt es an den sorgenvollen Kommentaren vieler Amerikanerinnen, die eigentlich mit Harris sympathisieren: Ob das Land wirklich schon bereit ist für eine Frau an der Spitze? Eine Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov zeigt, dass die Stimmung 2015 positiver war als heute. Damals waren 63 Prozent der Meinung, das Land sei bereit für eine weibliche Staatschefin, im Juli 2024 waren es nur mehr 54 Prozent. Bei registrierten Demokraten ging die Rate von 83 auf 77 Prozent zurück, bei registrierten Republikanern sogar von 44 auf 30. Und immer wieder zeigt sich in Umfragen ein Paradoxon: Selbst können sich die meisten Amerikanerinnen und Amerikaner eine Präsidentin gut vorstellen – zweifeln aber, dass es die Mehrheit auch kann.