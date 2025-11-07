News Logo
Beratungen über Reformen im Gesundheitsbereich

Gesundheitsministerin Schumann berät mit Ländern und Gemeinden
Vertreter von Bund, Ländern, Städten, Gemeinden und der Sozialversicherung kommen am Freitag in Wien zusammen, um über Reformen im Gesundheitssystem zu beraten. Thema bei dem regulären Treffen der "Reformpartnerschaft Gesundheit" soll aus aktuellem Anlass auch der tragische Fall der Mitte Oktober verstorbenen Patientin in Rohrbach, die mit einem Aorteneinriss aus Kapazitätsgründen von keinem spezialisierten Spital weiterbehandelt werden konnte, sein.

Eine rasche Abstimmung mit den für die Spitäler zuständigen Bundesländern ist daher laut Gesundheitsministerium der erste Tagesordnungspunkt auf der Agenda des seit längerem geplanten Treffens im Rahmen der Reformpartnerschaft. Neben Gesundheitsministerin Korinna Schumann (SPÖ) nehmen die Sozialsprecher der Koalitionspartner ÖVP und NEOS, Vertreter der in der Reformgruppe vertretenen Bundesländer Oberösterreich, Steiermark, Wien und Burgenland, sowie von Städte- und Gemeindebund und Sozialversicherungs-Chef Peter McDonald teil. Gesundheitsministerin Schumann wird nach dem Treffen ein Pressestatement abgeben.

Die Reformpartnerschaft Gesundheit hat Mitte September ihre Arbeit aufgenommen. Sie ist eine der Untergruppen der von den Gebietskörperschaften gestarteten Partnerschaft. Ziel des auf eineinhalb Jahre angelegten Projekts ist die Umsetzung einer größeren Verwaltungsreform.

In der anhaltenden Diskussion rund um die Behandlung von Gastpatienten ist indes ein vom niederösterreichischen Gesundheits- und Sozialfonds (NÖGUS) in Auftrag gegebenes Rechtsgutachten vorgelegt worden. Die Universitätsprofessoren Gerhard Baumgartner und Karl Stöger halten darin fest, dass das Krankenanstaltenrecht des Bundes "einer Benachteiligung inländischer Gastpatienten bei der Aufnahme in Krankenanstalten zum Zweck elektiver Behandlungen" grundsätzlich entgegenstehe.

Die im Wiener Krankenanstaltengesetz vorgesehene Beschränkung der Aufnahme von Patienten mit Hauptwohnsitz in einem anderen Bundesland sei "grundsatzgesetz- und damit verfassungswidrig", hieß es in der Expertise, über die auch "Krone" und "Heute" berichteten. "Das Vorgehen von Wien ist rechtswidrig, wie man aus dem Gutachten klar entnehmen kann", betonte Niederösterreichs Landesrat Martin Antauer (FPÖ), politisch für den NÖGUS zuständig.

