Spitzentöne: Die gekündigte Muse und der schreiende Intendant

Zumindest der Fachwelt sollte nicht entgangen sein, dass die Salzburger Festspiele mit komplizierten Umständen rechnen müssen. Seit dem Vorjahr wird der Festspielbezirk umgebaut. Deshalb steht das große Haus ab Herbst 2027 für zwei Jahre nicht zur Verfügung. Die Konsequenzen für das Programm und die aus ihm lukrierten Einnahmen lassen sich maximal hochrechnen. Ob und wie weit zum nämlichen Zeitpunkt der Bund seine Zuwendung zu reduzieren gedenkt, ist unbekannt. Bregenz bekommt jedenfalls nur noch die Hälfte, und Bablers Chefberater Rudolf Scholten skizziert in der aktuellen News-Ausgabe den Sanierungspfad in budgetären Kümmerzeiten: Bei den Großen ansetzen, die Kleinen schützen.

Unter diesen Prämissen tut es gut, sich endlich auf das Wesentliche eines führenden Hochkulturfestivals besinnen zu dürfen: Intendant Markus Hinterhäuser hat geschrien! Dies enthüllt die laut Eigenaussage unstatthaft beschallte und dann im November 2024 gekündigte Schauspielchefin Marina Davydova im „russischen Exilmedium Meduza“. Sie diagnostiziert dort beim Intendanten u. a. „psychische Probleme“ und vergleicht ihn mit Trump.

Lassen Sie mich rekapitulieren: Frau Davydova wurde durch Beschluss des Direktoriums und des von den Subventionsgebern beschickten Kuratoriums gekündigt, weil sie ohne Genehmigung ein exilrussisches Festival in Berlin kuratiert hat. Das sei aber bloß ein an Fadenscheinigkeit nicht zu überbietender Vorwand gewesen, vertraute sie nun dem Exilmedium an. Der von ihr vermutete Grund bleibt nebulos, und zumindest dafür hat sie mein Verständnis.