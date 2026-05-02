Babler kündigt ORF-Reformstart für Sommer an

"Es geht einerseits um eine Gremienreform und um die Verhinderung von Machtmissbrauch. Wir müssen aber auch bei den aus dem Lot geratenen Gagenexplosionen eingreifen", sagt Babler dazu in einem Interview mit dem "Standard". Der ORF müsse sich neu aufstellen. Das Zukunftsforum soll die Weichen dafür stellen.

Eine Novellierung des ORF-Gesetzes soll den ORF "schlanker, digitaler, transparenter, bürgernäher, regionaler und nachhaltiger machen", wie aus einem Papier des Ministeriums hervorgeht. Kernpunkte seien neben einer Gremienreform und einer Effizienzsteigerung demnach eine "Anpassung der digitalen Möglichkeiten des ORF" sowie "Maßnahmen bei Spitzengehältern und Nebenbeschäftigungen".