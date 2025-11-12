News Logo
ABO

Algeriens Präsident begnadigt Schriftsteller Sansal

Subressort
Politik
Aktualisiert
Lesezeit
1 min
Boualem Sansal wird begnadigt
©AFP, APA, FRANCOIS GUILLOT
  1. home
  2. Aktuell
  3. Politik
Algeriens Präsident Abdelmajid Tebboune ist einer Bitte Deutschlands nachgekommen und hat den inhaftierten Schriftsteller Boualem Sansal begnadigt. Tebboune entspreche damit der Bitte des deutschen Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier, teilte das Präsidialamt in Algier am Mittwoch mit. Der 81-jährige Autor war im November 2024 nach einem Interview festgenommen worden. Ihm wurde eine "Gefährdung der nationalen Einheit" zur Last gelegt.

von

Steinmeier hatte seinen algerischen Kollegen am Montag gebeten, den französisch-algerischen Schriftsteller angesichts seines hohen Alters und seines "fragilen Gesundheitszustands" freizulassen und dem 81-Jährigen eine medizinische Versorgung in Deutschland zu ermöglichen. Eine Begnadigung Sansals wäre "Ausdruck humanitärer Gesinnung und politischer Weitsicht", hatte Steinmeier erklärt. "Sie würde mein langjähriges persönliches Verhältnis zu Staatspräsident Tebboune und die guten Beziehungen unserer Länder widerspiegeln."

Sansal, der 2011 mit dem Friedenspreis des Deutschen Buchhandels ausgezeichnet wurde, war im November 2024 bei seiner Rückreise aus Frankreich am Flughafen in Algier festgenommen worden. Anlass der Festnahme war ein Interview, in dem es unter anderem um die Grenze zwischen Marokko und Algerien ging.

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hatte vergeblich Sansals Freilassung gefordert und Algerien vorgeworfen, den Schriftsteller "aus reiner Willkür" festzuhalten. Die algerische Justiz verurteilte den Literaten dessen ungeachtet im März zu fünf Jahren Haft. Dem an Krebs erkrankten Schriftsteller wurde eine "Gefährdung der nationalen Einheit" zur Last gelegt.

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab 20,63€
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Helene Fischer geht wieder auf Tour
News
Helene Fischer nutzt Tournee 2026 für Verneigung vor Fans
++ ARCHIVBILD ++ Gerhard Polt ist mit Preisen wohlvertraut
Schlagzeilen
Erster bayerischer Kunstpreis an Gerhard Polt
++ ARCHIVBILD ++ Ina Müller ist "so happy"
Schlagzeilen
Ina Müller feiert Freiheit und Frauenpower
Neil Young bei einem Auftritt 2025 in Glastonbury
Schlagzeilen
Streitlustige Folk-Rock-Ikone Neil Young ist 80
++ ARCHIVBILD ++ Sängerin will nächstes Jahr auf große Open-Air-Tournee gehen
Schlagzeilen
Helene Fischer stellt ihre Tour 2026 vor
Viele Stücke stammen aus der Anfangszeit der Gruppe
News
Auktion mit Rolling Stones-Devotionalien in den USA
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER