Alberta-Referendum: Rund 76 Prozent stimmen für den Verbleib in Kanada

Alberta bleibt eine Provinz Kanadas. Beim Referendum am 19. Oktober haben sich die Wählerinnen und Wähler der westkanadischen Provinz mit großer Mehrheit gegen den Einstieg in einen Abspaltungsprozess ausgesprochen. Nach den vorläufigen Ergebnissen der Wahlbehörde Elections Alberta, ausgewertet mit 3.655 von 5.586 Wahllokalen, entfielen 75,8 Prozent der Stimmen auf den Verbleib in Kanada und 24,2 Prozent auf die Gegenoption.

In absoluten Zahlen lag die Option für Kanada zu diesem Zeitpunkt bei 1.221.243 Stimmen, die Option für einen Abspaltungsprozess bei 390.406 Stimmen. Der Vorsprung betrug damit mehr als 830.000 Stimmen. Die Ergebnisse gelten bis zur offiziellen Feststellung als vorläufig.