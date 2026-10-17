Alberta-Referendum am 19. Oktober: Was die Abstimmung über eine Abspaltung bedeutet

Die kanadische Provinz Alberta hält am 19. Oktober ein Referendum ab, bei dem es um nichts Geringeres als ihre Zukunft im kanadischen Staat geht. Laut der Wahlbehörde Elections Alberta lautet die zentrale Frage, ob Alberta eine Provinz Kanadas bleiben soll oder ob die Provinzregierung den nach der kanadischen Verfassung erforderlichen rechtlichen Prozess einleiten soll, um ein bindendes Referendum über die Abspaltung abzuhalten.

Die Wählerinnen und Wähler entscheiden also nicht direkt über die Unabhängigkeit. Option 1 steht für den Verbleib als Provinz, Option 2 für den Start eines Verfahrens, an dessen Ende eine zweite, verbindliche Abstimmung stehen würde. Das Ergebnis der aktuellen Frage ist laut Regierungsverordnung ausdrücklich nicht bindend.