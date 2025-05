ACT NOW Mayors Conference: Wiener Gipfel für Bürgerbeteiligung, Demokratie und Städtekooperation

Am 5. und 6. Mai 2025 fand im Wiener Rathaus die ACT NOW Mayors Conference 2025 statt, bei der Wiens Bürgermeister Michael Ludwig rund 300 internationale Gäste – von Stadtoberhäuptern über Expert:innen bis zu jungen Innovator:innen – willkommen hieß. Unter dem Motto “Just Transition: Local Action for a Sustainable Future” diskutierten die Teilnehmer:innen, wie der grüne Wandel auf kommunaler Ebene gerecht, demokratisch und mit breiter Bürgerbeteiligung umgesetzt werden kann. Zu den namhaften Redner:innen zählten unter anderem UN-Habitat-Direktorin Annacláudia Rossbach und Mathieu Mori, Generalsekretär des Europarats-Kongresses der Gemeinden und Regionen.

Zum Abschluss verabschiedeten die Teilnehmenden einstimmig die Wiener Erklärung für lokalen Klimaschutz und demokratische Transformation. Darin bekennen sie sich zu Klimaneutralität, Förderung der Biodiversität, Kreislaufwirtschaft, Ausbau erneuerbarer Energien sowie mehr Grün- und Wasserflächen in ihren Kommunen. All dies soll unter Wahrung von Demokratie und sozialer Gerechtigkeit durch umfassende Bürgerbeteiligung erreicht werden.

In der Erklärung fordern die Bürgermeister:innen zudem EU-Kommission und nationale Regierungen auf, Städte stärker zu unterstützen – etwa durch direkte Finanzierung und mehr Mitsprache bei der Klimapolitik. Die internationale Städtekooperation soll intensiviert werden, um gemeinsam effizienter zu handeln und Investitionen zu erleichtern. “Eine nachhaltige Zukunft erfordert die Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger”, betonte Wiens Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky am Rande der Konferenz. Auch innovative Lösungen für soziale Gerechtigkeit standen im Fokus: UN-Habitat-Direktorin Annacláudia Rossbach verwies auf die Notwendigkeit integrativer und leistbarer Wohnkonzepte, um Städte sozial und ökologisch gerechter zu gestalten.