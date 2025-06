Goldener Hahn 2025: Niederösterreich feiert kreative Höchstleistungen der Werbebranche

Ein Duft von Blüten und frischen Ideen lag am 25. Juni über dem Danubium in Tulln: Die 47. Verleihung des Goldenen Hahn, des renommiertesten Landespreises für Werbung in Niederösterreich, stand ganz im Zeichen kreativer Exzellenz. Unter dem Motto „Blühende Ideen“ wurden herausragende Projekte gewürdigt, die mit Mut, Innovationsgeist und handwerklichem Können die Werbelandschaft des Landes bereichert haben.

Doppelsieg für stroblbinder, das gleich zwei Auszeichnungen in den Kategorien Print und Kampagne einheimste. Doch auch alle anderen Nominierten wurden mit Trophäen und Urkunden für ihre kreativen Leistungen geehrt – ein Zeichen für gelebte Wertschätzung innerhalb der Branche.

Fachgruppenobmann Andreas Kirnberger betonte in seiner Eröffnungsrede die Vielfalt und Qualität der eingereichten Arbeiten: „Niederösterreich ist ein Nährboden für kreative Exzellenz. Heuer hat sich gezeigt, dass wir nicht nur in die Höhe wachsen, sondern auch in die Breite.“ Auch WKNÖ-Vizepräsident Christian Moser unterstrich als langjähriger Unterstützer der Kreativwirtschaft die wirtschaftliche und kulturelle Bedeutung der Branche.

Ein zentrales Thema des Abends: Künstliche Intelligenz – oder besser gesagt Kreative Intelligenz. Der Goldene Hahn 2025 bewies eindrucksvoll, dass KI längst Teil der kreativen Werkzeugkiste ist und klug eingesetzt neue gestalterische Höhenflüge ermöglicht.

Neben den Awards begeisterte Magier Christoph Wilke mit einer spektakulären digitalen Bühnenshow – ein gelungener Mix aus Technologie und Illusion. Kulinarisch zeigte sich Niederösterreich ebenfalls von seiner besten Seite und rundete den Abend mit regionaler Vielfalt ab.

Obmann-Stellvertreter Wolfgang Kessler fasste den Abend begeistert zusammen: „Was als Idee begann, hat heute sichtbar geblüht. Ich freue mich jetzt schon auf das, was nächstes Jahr aus diesem kreativen Boden wächst.“

Mit Networking, Inspiration und einem klaren Zeichen für die Zukunft der Werbewelt war der Goldene Hahn 2025 einmal mehr ein Abend, der in Erinnerung bleibt – nicht nur für die Preisträger:innen.

Goldener Hahn 2025: Die Gewinnerinnen und Gewinner im Detail