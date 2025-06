Österreich: Einwanderungsgesellschaft wider Willen

„Teilhabe an wesentlichen Teilen der Gesellschaft wie Bildung, Beruf, Politik“: So definiert die Politikwissenschafterin Sieglinde Rosenberger von der Universität Wien Integration. Der Integrationsexperte Kenan Güngör sieht es grundsätzlicher: „Integration an sich ist nichts Migrantisches, sondern betrifft alle Menschen. In einer Gesellschaft werden wir alle permanent in Gruppen und Sozialsysteme integriert: das fängt im Kindergarten an, das betrifft Schule, Arbeit, Freundeskreise. Jeder von uns muss sich immer wieder in neue Kontexte einfinden.“ Das könne unterschiedlich gut oder schlecht gelingen, und Zugewanderte hätten deutlich mehr Integrationsleistungen zu bewältigen. Seine Grundthese lautet aber: „Niemand ist zu 100 Prozent integriert. Das wäre nämlich eine totale Gesellschaft.“

Was Integration laut Experten nicht ist: Assimilation, also völlige Anpassung. Und: Integration ist keine ­Einbahnstraße. Auch die Mehrheitsgesellschaft muss den Neuankömmlingen ein Stück entgegenkommen beziehungsweise das sich Einfinden überhaupt erst ermöglichen, etwa durch Deutschkurse, Schulungen, Anerkennung von Abschlüssen und im Fall von Geflüchteten auch soziale Ab­sicherung.

Hört man sich in den politischen Parteien um, zeigt sich: ÖVP, SPÖ, NEOS und Grüne orientierten sich heute bei dem, was sie meinen, wenn sie von Integration sprechen, in unterschiedlichen Schattierungen an der Wissenschaft (siehe Kasten). Wer hier ausschert, ist die FPÖ: So meint Sicherheitssprecher Gernot Darmann: „Am Ende eines erfolgreichen Integrationsprozesses muss die Anpassung stehen.“ Kulturfremdes Multikulti sei gescheitert. Und: „Diese Bereitschaft zur Assimilation ist selbstverständlich eine Bringschuld und ist nicht durch sündteure Kurse auf Kosten der österreichischen Steuerzahler beizubringen.“