Verbund: Die Zukunft der Energieversorgung in der EU

Es gibt laut Michael Strugl Stimmen, die einen Gegensatz zwischen dem Ausbau erneuerbarer Energien und der Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit sehen. Doch beide Ziele würden sich vereinbaren lassen: Mit einer vernünftigen Strategie könne Europas Industrie an Wettbewerbsfähigkeit gewinnen und die Investitionsfreude in den Bereichen erneuerbare Energien und Dekarbonisierung zeige den Weg in die Zukunft. Der Green Deal, ein von der bisherigen EU-Kommission initiiertes Programm im Umfang von mehreren hundert Milliarden Euro, verbinde eine Wachstumsstrategie mit grüner Transformation. Europa kann besonders im Bereich der Clean-Tech, einschließlich Wasserstoff, eine "marktführende Stellung" einnehmen.

Studien würden belegen, dass Investitionen in Wasserkraft und Netzausbau hohe Wertschöpfungseffekte haben. Österreich und Europa sind hier gut aufgestellt, was sich in der Bruttowertschöpfung der heimischen Elektrizitätswirtschaft von 15,86 Mrd. Euro im Jahr 2022 zeigt. VERBUND plant bis 2026 Investitionen von bis zu 5,5 Milliarden Euro in die Energietransformation, was eine zusätzliche Bruttowertschöpfung von über 3 Mrd. Euro erwarten lässt.