F&E als strategische Antwort auf wirtschaftliche Herausforderungen

Der Kärntner Wirtschaftsförderungsfonds (KWF) betont die Bedeutung von antizyklischem Handeln in der aktuellen Wirtschaftslage. „Gerade jetzt gilt es, die Zeit zu nutzen, um den Grundstein für zukünftige Innovation zu legen. Das bedeutet für uns, unsere Förderungsprodukte und den KWF selbst so zu gestalten, dass möglichst viele Unternehmen erreicht werden und mit uns in Kontakt kommen“, erklärt Roland Waldner, Vorstand des KWF.

Die Förderung von F&E-Aktivitäten bietet Unternehmen mehrere Vorteile: Sie können neue Produkte, Prozesse oder Dienstleistungen entwickeln, ihre Wettbewerbsfähigkeit erhöhen, den Marktwert steigern und eine größere Kundenbasis gewinnen.