Promi-Match für mehr Sichtbarkeit im Frauensport

Um auf das Ungleichgewicht in der Berichterstattung aufmerksam zu machen, wurde 2024 der erste Equal Play Day eingeführt. Dieser Tag markiert den Zeitpunkt im Jahr, ab dem statistisch gesehen keine Berichterstattung über Frauensport in den österreichischen Medien mehr stattfindet. Im Jahr 2024 fällt dieser Tag auf den 1. März, da lediglich rund 19 Prozent der gesamten Sportberichterstattung in Österreich dem Frauensport gewidmet sind.

Warum ist mediale Präsenz wichtig? Eine stärkere mediale Präsenz von Athletinnen erhöht die Chancen auf lukrative Sponsorenverträge, was wiederum die Professionalisierung fördert. Zudem bieten sichtbare Sportlerinnen Vorbilder für Mädchen und junge Frauen.