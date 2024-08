Kulinarisches Event in den Wiener Alpen: Natur trifft auf gehobene Küche

Zum ersten Mal übernimmt mit Gerda Stocker eine Haubenköchin die Leitung des kulinarischen Abends im Rahmen dieses Formats. Stocker, bekannt für ihre kreative Kräuterküche aus der Buckligen Welt, bringt ihre Expertise in die Höhen der Wiener Alpen. Ihre Küche, ausgezeichnet vom "Gault&Millau" mit einer Haube, zeichnet sich durch die Verwendung regionaler und saisonaler Zutaten aus, darunter Wildkräuter und Baumfrüchte, die sie in ihrer "Kräuterküche" in Lembach meisterhaft verarbeitet.