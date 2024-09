Kelag und Kärnten Netz: Ausbildungsoffensive für die Energiezukunft

Die praktische Ausbildung der Lehrlinge findet an allen Standorten der Kelag und Kärnten Netz in Kärnten statt. Diese umfassen Standorte in Hermagor, Außerfragant, Spittal an der Drau, Villach, St. Veit an der Glan, Klagenfurt (Zentrale und Kirchengasse), Völkermarkt und Wolfsberg. Michaela Sapetschnig, Leiterin des Kelag-Personalmanagements, hebt hervor, dass es gelungen sei, alle Lehrberufe an allen Standorten erfolgreich zu besetzen.