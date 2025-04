Slow Food Travel Marktplatz Mittelkärnten startet mit Frühlingsfest in die Saison

Am Samstag, dem 26. April 2025, findet am Vorplatz der Brauerei Hirt in Mittelkärnten das Frühlingsfest des Slow Food Travel Marktplatzes Mittelkärnten statt. Von 10 bis 18 Uhr erwartet die Besucher:innen ein vielfältiges Programm rund um Kulinarik, Handwerk und regionale Wertschöpfung.

Geplant sind unter anderem Führungen durch die Brauerei Hirt, die um 11, 13 und 15 Uhr stattfinden. Ergänzt wird das Angebot durch eine Modenschau der Schüler:innen der HLW St. Veit gemeinsam mit der Alpe Adria Manufaktur Strohmaier. Musikalische Begleitung liefert das Hillibilli Trio mit Live-Musik.