Max Eiselsberg und Michael Ehrengruber: Mit Digital Innovation zum Marketing-Erfolg

In dieser Episode von Oberösterreich ungefiltert tauchen Sie ein in die faszinierende Welt des Marketings. Carina Xandner begrüßt die Experten Max Eiselsberg und Michael Ehrengruber, die ihr umfangreiches Wissen über moderne Marketingstrategien mit Ihnen teilen.

Max Eiselsberg, Geschäftsführer der Visio Media Kommunikationsdienstleistungs GmbH und Professor an der Universität Linz, gibt Einblicke in die evolutionären Veränderungen des Marketings – vom Fokus auf ästhetische Bilder in den 1980er-Jahren hin zu zielgruppenorientierten, datengetriebenen Ansätzen. Michael Ehrengruber, Marketingchef der Raiffeisen Landesbank Oberösterreich, spricht über die Bedeutung der Customer Journey und darüber, wie herausfordernd es ist, in der heutigen Informationsflut gezielt die richtige Zielgruppe zu erreichen.

Beide Experten schildern ihre persönlichen Erfahrungen und Wege in die Marketingbranche und diskutieren offen über Herausforderungen, Erfolge und Learnings ihrer Karrieren. Im Gespräch stellen sie zudem ihr gemeinsames Buch „Marketing Insights“ vor – ein Werk, das theoretisches Wissen mit praxisnahen Tipps kombiniert und sogar Raum für einen begleitenden Podcast lässt.

Freuen Sie sich auf wertvolle Einblicke in aktuelle und zukünftige Marketingtrends wie Künstliche Intelligenz, Neuromarketing und die Rolle strategischer Herangehensweisen in einer dynamischen Branche.

Wenn Sie erfahren möchten, wie erfolgreiche Kampagnen gemessen werden, welche typischen Fehler es zu vermeiden gilt und was Unternehmen heute tun können, um sich im Wettbewerb abzuheben, dann ist diese Episode genau das Richtige für Sie. Max Eiselsberg und Michael Ehrengruber liefern praxisnahe Tipps und inspirierende Geschichten – perfekt für alle, die ihr Marketingwissen vertiefen und von erfahrenen Branchenprofis lernen möchten.