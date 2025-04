LKH Hochsteiermark: 80 Jahre Kinderabteilung und neue Räume für die Zukunft

Seit acht Jahrzehnten ist die Kinderabteilung des LKH Hochsteiermark eine unverzichtbare Anlaufstelle für die medizinische Betreuung von Kindern und Jugendlichen. Prim. Univ.-Prof. Dr. Reinhold Kerbl, Leiter der Abteilung für Kinder- und Jugendheilkunde, betont die Bedeutung dieser langen Tradition: „Das Vertrauen der Familien in unsere medizinische Versorgung ist unser größtes Kapital. Dieses Jubiläum ist nicht nur ein Rückblick, sondern auch ein Blick in die Zukunft, in der wir durch innovative Konzepte und menschliche Nähe weiterhin beste Betreuung gewährleisten.“