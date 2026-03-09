Johannes Kammerer wird Geschäftsführer der DDSG Blue Danube

Bei der DDSG Blue Danube kommt es zu einem Führungswechsel. Johannes Kammerer wurde mit 1. März 2026 in die Geschäftsführung der Reederei berufen. Er folgt auf Wolfgang Hanreich, der nach 21 Jahren im Unternehmen in den Ruhestand tritt.

Kammerer gehört seit mehr als zwei Jahrzehnten zur DDSG Blue Danube. Seit 2006 ist er als Kapitän im Einsatz, 2015 übernahm er als Flottenkommandant die Verantwortung für das nautische Personal und den Schifffahrtsbetrieb. Zuletzt war er auch als Prokurist tätig. In seiner neuen Funktion bildet er gemeinsam mit Geschäftsführer Wolfgang Fischer die Unternehmensspitze.

Die DDSG Blue Danube betreibt neun Schiffe und bietet Linienverkehr, Themenfahrten sowie Charterfahrten auf der Donau in Wien und Niederösterreich an. Das Unternehmen steht im Eigentum von Verkehrsbüro und Wien Holding und zählt zu den traditionsreichsten Anbietern der österreichischen Binnenschifffahrt.

VERKEHRSBUERO-Vorstandsvorsitzender Martin Winkler spricht von einer personellen Entscheidung, die für Kontinuität stehe. Kammerer bringe langjährige Erfahrung und umfassende Kenntnisse des Unternehmens mit. Zugleich dankte Winkler dem scheidenden Geschäftsführer Hanreich, der die Reederei über viele Jahre auch durch schwierige Phasen geführt habe.

Kammerer kündigte an, den bisherigen Kurs des Unternehmens fortzusetzen und die Rolle der DDSG Blue Danube als Teil des Freizeit- und Tourismusangebots in der Region weiter zu stärken. Nach eigenen Angaben will er auch künftig selbst an Bord im Einsatz bleiben, um die Verbindung zwischen nautischem Betrieb und kaufmännischer Führung eng zu halten.

Auch Wolfgang Fischer verweist auf Kammerers langjährige operative Erfahrung. Als Flottenkommandant habe er die Entwicklung der Flotte über Jahre geprägt und zuletzt die Erweiterung um zwei Schiffe begleitet. Das soll nun auch in der gemeinsamen Geschäftsführung eine wichtige Rolle spielen.