Führungswechsel bei Coca-Cola HBC Österreich: Mirela Toljan Jakomin wird neue General Managerin

Coca-Cola HBC Österreich bekommt eine neue Geschäftsführerin: Ab Mai 2025 übernimmt Mirela Toljan Jakomin die Position der General Managerin und folgt damit auf Herbert Bauer. Die gebürtige Kroatin bringt jahrzehntelange internationale Unternehmenserfahrung mit und wird künftig für rund 800 Mitarbeitende sowie das umfassende Markenportfolio des Unternehmens verantwortlich zeichnen.

Coca-Cola HBC Österreich vertreibt in Österreich unter anderem Coca-Cola, Fanta, Sprite, Römerquelle, Powerade, Fuzetea, Monster, Cappy und weitere Marken. Auch Costa Coffee, Caffè Vergnano und eine Vielzahl internationaler Premium-Spirituosen gehören zum Portfolio – besonders im Bereich der Gastronomie.

Mirela Toljan Jakomin begann ihre Karriere 1997 als Graduate Trainee in Kroatien. In den folgenden Jahren übernahm sie zahlreiche Schlüsselpositionen, unter anderem als Chief Finance Officer in Kroatien und Österreich, später als Commercial Excellence Director in Österreich sowie zuletzt als Group Chief Procurement Officer im Konzern. Dabei setzte sie maßgebliche Impulse für nachhaltiges Wachstum, baute starke Teams auf und gestaltete wirkungsvolle Strategien in enger Zusammenarbeit mit Vertrieb und Marketing.

Mit der Rückkehr in den österreichischen Markt und ihrer neuen Rolle als General Managerin will Toljan Jakomin Coca-Cola HBC Österreich als führenden 24/7-Getränkeanbieter weiter stärken. Im Fokus stehen dabei Innovationskraft, Nachhaltigkeit sowie die lokale Verankerung: „Unser Coca-Cola ist aus Österreich für Österreich“, betont die designierte Geschäftsführerin.

Mirela Toljan Jakomin lebt mit ihrer Familie in Wien und ist Mutter von zwei Kindern. Ihre Ernennung gilt auch als Zeichen für die Förderung weiblicher Führungskräfte innerhalb des Unternehmens.