Wolfgang Würth wird Director PR & Communications bei Hyundai Motor Europe

Hyundai Motor Europe hat einen neuen Top-Kommunikator: Wolfgang Würth wird mit 1. Oktober 2025 die Rolle des Director PR & Communications übernehmen und künftig die gesamte Öffentlichkeitsarbeit des südkoreanischen Autobauers in Europa verantworten. In dieser Funktion wird Würth direkt an Xavier Martinet, Präsident und CEO von Hyundai Motor Europe, berichten und Teil des europäischen Führungsteams sein.

Sein Aufgabenbereich umfasst die Entwicklung und Umsetzung einer integrierten Kommunikationsstrategie über die Bereiche Public Relations, Produkt- und Unternehmenskommunikation hinweg. Ziel ist es, die Markenwahrnehmung in Europa weiter zu schärfen – insbesondere im Hinblick auf Elektromobilität, Designinnovation und technologischen Fortschritt.

Erfahrung trifft Zukunftsorientierung

Mit über zwei Jahrzehnten Branchenerfahrung bringt Wolfgang Würth umfassendes Know-how in den Bereichen Marketing, Kommunikation, Social Media und Markenstrategie mit. Er war in leitenden Positionen unter anderem bei Mercedes-Benz AG und zuletzt bei smart Europe GmbH tätig. Akademisch fundiert ist seine Expertise durch einen Executive MBA der Universität St. Gallen und der ETH Zürich.

„Ich fühle mich geehrt, bei Hyundai einzusteigen, einer Marke des Fortschritts mit einer einzigartigen Designphilosophie und leistungsstarker Technologie“, so Würth. „Ich freue mich darauf, mit den talentierten Teams zusammenzuarbeiten, um die Präsenz der Marke zu stärken und unsere Kunden auf dem gesamten Kontinent zu begeistern.“

Stärkung der Marke in einem dynamischen Marktumfeld

Hyundai positioniert sich seit Jahren erfolgreich als Innovationsführer in den Bereichen Elektroantrieb, nachhaltige Mobilität und zukunftsweisendes Design. Mit der Neubesetzung an der Spitze der europäischen Kommunikationsabteilung setzt das Unternehmen ein klares Zeichen für weiteres Wachstum und strategische Markenentwicklung.

„Mit seinem umfassenden Wissen und seiner bewährten Fähigkeit, überzeugende Narrative zu entwickeln, wird Wolfgang eine Schlüsselrolle bei der Weiterentwicklung unserer Marke spielen“, erklärt Hyundai-Europa-CEO Xavier Martinet. „Sein Fachwissen wird von grundlegender Bedeutung sein, wenn wir unser Wachstum beschleunigen und die Mobilität in ganz Europa neu definieren.“

Mit dem Wechsel von Wolfgang Würth festigt Hyundai Motor Europe seine Ambition, die führende Rolle in der automobilen Transformation Europas weiter auszubauen – kommunikativ wie technologisch.