Johannes Artmayr: Von Zufall zum Marktführer in Natursteinküchen

In dieser spannenden Episode von OÖ ungefiltert spricht Verena Schwarzinger mit Johannes Artmayr, dem Geschäftsführer von Strasser Steine. Im Jahr 2004 führte ein Zufall Herrn Artmayr in die Welt der Natursteinküchen. Heute ist Strasser Steine Marktführer in Österreich und Europas größter Hersteller von Küchenarbeitsplatten aus Naturstein und Keramik. Doch was macht das Unternehmen so besonders? Johannes Artmayr verrät Ihnen die Erfolgsgeheimnisse: Qualität, Innovation und konsequente Kundenorientierung.

Erfahren Sie mehr über außergewöhnliche Kundenwünsche und das High-End-Produkt ST-ONE – eine komplette Küche aus Stein, die international für Begeisterung sorgt, von Madrid bis nach Asien.

Trotz des ländlichen Standorts in St. Martin im Mühlviertel sieht Herr Artmayr darin klare Vorteile. Er schätzt die geringe Arbeitslosigkeit in der Region, denkt aber bereits vorausschauend an bevorstehende Pensionierungswellen und entwickelt Strategien für die Zukunft.

Hören Sie, wie Strasser Steine gezielt in Mitarbeitende und den Standort investiert und mit innovativen Konzepten wie dem „Steinscout“ internationale Märkte erschließt. Entdecken Sie außerdem die nachhaltige Marke Alpinova, die Recycling und Ressourcenschonung ins Zentrum stellt – und bereits tausende Küchen weltweit bereichert hat.

Wie entspannt sich Johannes Artmayr persönlich? Beim Laufen in der Natur und in der Zeit mit seiner Familie – und mit einem Augenzwinkern teilt er humorvolle Einblicke in seine eigene Küchenpraxis.

Von historischen Musik-Hitparaden bis hin zum modernen Granitpilgerweg durch Oberösterreich: Diese Episode ist randvoll mit Geschichten, die zeigen, wie ein Unternehmer Tradition und Innovation auf beeindruckende Weise verbindet.