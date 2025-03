Christian Derntl: Nachhaltigkeit und Qualität - Ein Gespräch mit dem Fleischermeister

In der aktuellen Episode von OÖ ungefiltert spricht Christian Derntl, Geschäftsführer des Familienbetriebs Derntl Josef KG, über die Herausforderungen und Erfolge in der Fleischindustrie. Seit 2016 leitet Herr Derntl das Unternehmen in dritter Generation und betont die zentrale Bedeutung von Ehrlichkeit und Fleiß – Werte, die ihm bereits von seinem Vater und Großvater mit auf den Weg gegeben wurden.

Offen spricht er über die Schwierigkeiten bei der Suche nach qualifiziertem Personal und erläutert, wie er durch innovative Maßnahmen, etwa den gezielten Einsatz von Social Media und die Entwicklung einer eigenen App, neue Lösungen findet. Diese App ermöglicht nicht nur Vorbestellungen, sondern informiert auch über das Unternehmen – ein Beispiel für seinen zukunftsorientierten Zugang zum Traditionsbetrieb.

Ein weiterer Schwerpunkt des Gesprächs liegt auf der Bedeutung von hochwertigem, regionalem Fleisch – gerade in Zeiten, in denen der Trend zu veganer und vegetarischer Ernährung wächst. Herr Derntl zeigt auf, wie er den Betrieb modernisiert und an aktuelle Anforderungen anpasst, dabei aber stets den traditionellen Werten treu bleibt.

Auch abseits des beruflichen Alltags beeindruckt Christian Derntl: Sein ehrenamtliches Engagement bei der Freiwilligen Feuerwehr sowie seine Aktivitäten im Sport verdeutlichen, wie wichtig ihm ein sinnvoller Ausgleich ist. Und sein persönliches Ziel für die Zukunft? Eine eigene Familie gründen und den Betrieb weiterhin erfolgreich führen.

Freuen Sie sich auf inspirierende Einblicke in das Leben und Arbeiten von Christian Derntl – und erfahren Sie, wie er mit Herzblut und Innovationsgeist die Herausforderungen der Fleischindustrie meistert.