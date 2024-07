40 Jahre Werkmeisterschule am bfi-Kärnten

Seit der Eröffnung der ersten Werkmeisterschule hat das bfi-Kärnten seine Bildungsangebote kontinuierlich weiterentwickelt. Heute bietet es eine der angesehensten technischen Ausbildungen in Österreich an. Die Absolventen sind nicht nur technisch versiert, sondern auch in der Lage, ihre Fachkenntnisse mit Planungs- und Führungskompetenzen zu kombinieren.