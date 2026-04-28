Zoë Kravitz und Harry Styles sollen verlobt sein

Einige Tage zuvor hatte das britische Boulevardblatt "The Sun" Fotos der beiden in London veröffentlicht und die Spekulationen über den auffälligen "gewaltigen Diamantring an der linken Hand" von Kravitz losgetreten. Die Nachricht der Verlobung nach nur acht Monaten Dating habe "niemanden in ihrem Freundeskreis überrascht", berichtete daraufhin das Promiportal "Page Six". Die Klatschseite will zudem schon im Jänner aus dem Umfeld des Sängers erfahren haben, dass Styles sich baldigst eigenen Nachwuchs wünsche.

Der frühere One-Direction-Sänger Styles und Kravitz, Tochter von Rockstar Lenny Kravitz und Schauspielerin Lisa Bonet, haben hingegen bisher nicht einmal eine Beziehung offiziell bestätigt. Innig und liebevoll gemeinsam unterwegs abgelichtet wurden sie erstmals im Sommer 2025. Bis zum Vorjahr war Kravitz mit dem Schauspieler Channing Tatum liiert und Berichten zufolge auch verlobt. Zu Styles' früheren Partnerinnen gehört die Schauspielerin Olivia Wilde. Eine Romanze soll es auch mit US-Megastar Taylor Swift gegeben haben.