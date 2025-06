Wolf Haas eröffnet am 10. Juli das Literaturfestival O-Töne

Angekündigt wurden Lesungen von Susanne Gregor ("Halbe Leben", 17.7.), Anna Weidenholzer ("Hier treibt mein Kartoffelherz", 24.7.), Marlene Streeruwitz ("Auflösungen", 31.7.) und Martin Prinz ("Die letzten Tage", 7.8.), ehe es mit drei Premieren Richtung Bücherherbst geht. Raphaela Edelbauer stellt am 14. August ihr neues Buch "Die echtere Wirklichkeit" vor. Eine Woche später liest Eva Schmidt erstmals aus ihrem neuen Roman "Neben Fremden", ehe am 28. August Bachmann-Preisträgerin Nava Ebrahimi, die am Mittwoch die Klagenfurter Rede zur Literatur halten wird, mit ihrem neuen Roman "Und Federn" den Abschluss macht.

Die Erstlingswerke in dem auch heuer wieder von Daniela Strigl und Klaus Kastberger zusammengestellten Programm stammen fast durchwegs von Autorinnen. Das Line-Up auf der MQ Sommerbühne bilden Annemarie Andre ("Nacktschnecken", 17.7.), Amira Ben Saoud ("Schweben", 24.7.), Caspar-Maria Russo ("Prinzip Ungefähr", 31.7.), Anika Suck ("Was danach kommt", 7.8.), Fiona Sironic ("Am Samstag gehen die Mädchen in den Wald und jagen Sachen in die Luft", 14.8.), Ana Drezga ("Top Girls", 21.8.) und Anna Maschik ("Wenn du es heimlich machen willst, musst du die Schafe töten", 28.8.).

Im Vorjahr wurden insgesamt 12.500 Besucher und Besucherinnen bei den Lesungen gezählt - ein Rekord.

(S E R V I C E - www.o-toene.at)