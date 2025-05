Wolf Alice mit Single und Album-Ankündigung zurück

"Mit seinem rollenden Bass-Riff stellt ihr erster neuer Track seit drei Jahren eine brillante und testosteronbefreite Interpretation eines Heavy Rock-Songs dar", schwärmt die PR-Abteilung der Plattenfirma und liegt damit nicht daneben. Der Song bietet viel und ist alles andere als simpel, geht aber mit dem Refrain sofort ins Ohr.

"Ich wollte einen Rock-Song, der sich ganz auf das Performance-Element konzentriert", sagt Frontfrau Ellie Rowsell, die eine stimmliche Glanzleistung ablieferte. "Ich wollte wie Axl Rose singen und gleichzeitig davon erzählen, eine Frau zu sein", lässt sie in einer Presseaussendung wissen. "In der Vergangenheit habe ich die Gitarre als eine Art Schutzschild benutzt. Vielleicht, um mich von diesem klassischen Bild von einer 'Sängerin in einer Band' zu distanzieren. Diesmal sollte meine Stimme als Rock-Instrument im Vordergrund stehen. Es war sehr befreiend, die Gitarre mal wegzulegen und an einen Punkt zu gelangen, an dem ich nicht mehr das Gefühl habe, beweisen zu müssen, dass ich eine Musikerin bin."

