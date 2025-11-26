News Logo
"Westlife": Eine reife Boygroup in der Royal Albert Hall

Ein Westlife-Best-Of zum 25-Jahr-Jubiläum der Boyband
©SUJIT JAISWAL, AFP, APA
Auch Boygroups werden älter. Zum Vierteljahrhundert ihres Bestehens laden die Iren Westlife standesgemäß in die Londoner Royal Albert Hall - mit dem Royal Philharmonic Concert Orchestra im Schlepptau. Auf einer Glitzerbühne feiert man die größten Bandhits - von "Flying Without Wings" über "You Raise Me Up" bis zu "Uptown Girl". Schließlich hat die Band über 55 Millionen Tonträger verkauft und 14 Nummer-1-Hits gelandet. Ab Samstag ist der Konzertmitschnitt im Kino zu sehen.

von

(S E R V I C E - www.westlifeincinemas.com)

Irish pop band 'Westlife' performs during The Wild Dreams Tour, in Mumbai on November 24, 2023. (Photo by SUJIT JAISWAL / AFP)

Über die Autoren

