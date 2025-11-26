"Westlife": Eine reife Boygroup in der Royal Albert Hall

© SUJIT JAISWAL, AFP, APA home Aktuell News

Auch Boygroups werden älter. Zum Vierteljahrhundert ihres Bestehens laden die Iren Westlife standesgemäß in die Londoner Royal Albert Hall - mit dem Royal Philharmonic Concert Orchestra im Schlepptau. Auf einer Glitzerbühne feiert man die größten Bandhits - von "Flying Without Wings" über "You Raise Me Up" bis zu "Uptown Girl". Schließlich hat die Band über 55 Millionen Tonträger verkauft und 14 Nummer-1-Hits gelandet. Ab Samstag ist der Konzertmitschnitt im Kino zu sehen.

von APA