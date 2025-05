"Wann wird's mal wieder richtig Sommer?": Hit seit 50 Jahren

Einer der sonnigsten Schlager der deutschen Musikgeschichte wurde in dunkler Nacht geschrieben. An einem Abend 1975 setzte sich Moderator Rudi Carrell in seinem Bauernhof bei Bremen in die Wohnküche. Ihm gegenüber: der Liedtexter und Sketch-Schreiber Thomas Woitkewitsch. Unter dem Tisch: eine Kiste Bier. Carrell sagte: "Jetzt lass dir mal was einfallen." Am nächsten Tag war die Kiste leer, ein Hit da, der Jahrzehnte überdauern sollte: "Wann wird's mal wieder richtig Sommer?".

von APA