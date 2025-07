Jan Delay spricht in "Grand Prix of Europe" einen Papageien

Dabei spricht er einen die Autorennen kommentierenden Papageien. Die lustige Rolle habe gut gepasst. "Ich habe, glaube ich, bei sowas noch nie gesagt: Nein, das mache ich nicht." Delay hat auch schon dem Raben Socke, Willi von Biene Maja sowie dem Superschurken Vector aus "Ich - Einfach unverbesserlich" seine Stimme geliehen.

Der Animationsfilm "Grand Prix of Europe" wird im Rahmen des 50. Jubiläums des Europa-Park im südbadischen Rust veröffentlicht und startet am 25. Juli in Österreich in den Kinos. Darin geht es um die Maus Edda, die von einem Leben als Rennfahrerin träumt und ihr Idol Ed vergöttert. Plötzlich gerät sie mitten in den Rennzirkus und muss sich beweisen.