Anne Hathaway und Dakota Johnson in Hoover-Adaption

Die Amazon MGM Studios habe die Veröffentlichung von Mai 2026 nun auf Oktober verschoben, berichteten US-Branchenportale. Der Roman "Verity" handelt von der jungen Autorin Lowen Ashleigh (Johnson), die den Auftrag annimmt, Bücher der bekannten Schriftstellerin Verity Crawford (Hathaway) fertig zu schreiben, nachdem Crawford in einen mysteriösen Unfall verwickelt wurde. Crawfords Ehemann (Hartnett) stellt Ashleigh ein. Sie kommt dabei einem Manuskript auf die Spur, das offenbar dunkle Familiengeheimnisse enthüllt. Hathaway drehte mit Regisseur Showalter bereits die Romanze "Als du mich sahst" (2024).

Der Thriller "Verity" erlangte - wie viele Bücher von Colleen Hoover - große Bekanntheit auf Tiktok. Im vorigen Jahr wurde die Verfilmung von Hoovers Bestseller "Nur noch ein einziges Mal" mit Blake Lively und Justin Baldoni in den Hauptrollen veröffentlicht. Die Story um ein Paar in einer missbräuchlichen Beziehung sorgte für Schlagzeilen, nachdem Lively und Baldoni in einem Rechtsstreit Vorwürfe von Verleumdung und Belästigung gegeneinander erhoben hatten.