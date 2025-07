Oasis dominiert nach Tourstart britische Albumcharts

Das zweite Album "(What's The Story) Morning Glory?" mit weltbekannten Hits wie "Wonderwall" kletterte auf den zweiten Platz. Die Platte "Definitely Maybe", mit der die Brüder Liam und Noel Gallagher vor mehr als 30 Jahren Bekanntheit erlangten, landete auf Platz vier.

Nach einem langen Streit der Gallagher-Brüder zerbrach Oasis vor etwa 16 Jahren. Im August 2024 kündigten sie dann das Comeback an. "Das große Warten hat ein Ende", teilten die Brüder damals mit. Das erste Konzert in Cardiff sorgte für Begeisterung unter den Fans.

Aktuell spielt die Band mehrere Konzerte in Manchester. In den kommenden Monaten planen Oasis weitere Auftritte in ihrer Heimat Großbritannien sowie etwa in Irland, den USA, Kanada, Australien und Argentinien. Auch einen Konzertfilm soll es geben.