Vienna Awards 2026: Internationale Stars und große Mode in der Wiener Hofburg

Durch den glamourösen Galaabend führte Moderatorin Sylvie Meis. Zu den prominenten Gästen und Geehrten zählten Topmodel Nadja Auermann, Schauspielerin Ursula Karven, Riccardo Simonetti, Barbara Becker, Silvia Schneider, Esther Graf und Michael Buchinger. Für modische Höhepunkte sorgten Haute Couture Shows von Jasmin Erbas und dem Label InClover.

Auszeichnungen für internationale Persönlichkeiten

Nadja Auermann wurde als „Icon of the Century“ geehrt, Jasmin Erbas erhielt den Titel „Designer of the Year“. Weitere Auszeichnungen gingen unter anderem an Ursula Karven, Silvia Schneider, Domenica Graci Maldonado und die Riccardo Simonetti Initiative. Die von Marjan Firouz gegründeten Vienna Awards zählen seit 2009 zu den etablierten Mode- und Lifestyle-Preisverleihungen im deutschsprachigen Raum.