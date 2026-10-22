ABO

Vienna Awards 2026: Internationale Stars und große Mode in der Wiener Hofburg

Subressort
News
Aktualisiert
Lesezeit
2 min
Artikelbild
Nadja Auermann©Katharina Schiffl

Die Vienna Awards for Fashion & Lifestyle verwandelten die Wiener Hofburg erneut in einen Treffpunkt der internationalen Mode- und Society-Szene. Unter dem Motto „Women are“ wurden bei der 16. Ausgabe herausragende Persönlichkeiten aus Mode, Lifestyle, Kultur und Wirtschaft ausgezeichnet.

von

News auf Google bevorzugen

Durch den glamourösen Galaabend führte Moderatorin Sylvie Meis. Zu den prominenten Gästen und Geehrten zählten Topmodel Nadja Auermann, Schauspielerin Ursula Karven, Riccardo Simonetti, Barbara Becker, Silvia Schneider, Esther Graf und Michael Buchinger. Für modische Höhepunkte sorgten Haute Couture Shows von Jasmin Erbas und dem Label InClover.

Auszeichnungen für internationale Persönlichkeiten

Nadja Auermann wurde als „Icon of the Century“ geehrt, Jasmin Erbas erhielt den Titel „Designer of the Year“. Weitere Auszeichnungen gingen unter anderem an Ursula Karven, Silvia Schneider, Domenica Graci Maldonado und die Riccardo Simonetti Initiative. Die von Marjan Firouz gegründeten Vienna Awards zählen seit 2009 zu den etablierten Mode- und Lifestyle-Preisverleihungen im deutschsprachigen Raum.

Monatsabo ab € 21,75
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Das aktuelle NEWS
Aboshop
Das aktuelle NEWS
++ ARCHIVBILD ++ Sieg bei Masked-Singer für Vincent Gross
News
Vincent Gross gewinnt "Masked Singer"
Der Verlag beendet die Zusammenarbeit mit Thélyson Orélien
News
Verlag: Autor Orélien hat Roman mit Hilfe von KI geschrieben
Ein älterer Mann zeigt einem Buben an der Töpferscheibe, wie man Ton formt
News
Gehirn im Alter: Forschende deuten das Vergessen von Details als Weg zur Weisheit
++ ARCHIVBILD ++ Charli XCX tut es "so leid": Show abgesagt
News
Lily Allen und Charli XCX sagen Auftritte ab: beide erkrankt
++ ARCHIVBILD ++ Die Spice Girls verkörpern "Girl-Power"
News
Vor 25 Jahren trennten sich die Spice Girls
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER