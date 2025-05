Vater großer Töchter: Komponist Sylvester Levay wird 80

Er ist fraglos der erfolgreichste Musicalkomponist Österreichs, auch wenn Sylvester Levay allenfalls unter dem Begriff Altösterreicher zu fassen wäre. So wurde der Ungar am 16. Mai 1945 in der heute zu Serbien gehörenden Vojvodina geboren. Am Freitag feiert der musikalische Vater von Welterfolgen wie "Elisabeth" oder "Rebecca" nun seinen 80. Geburtstag - kurz bevor zwei Tage später in Wien die große Geburtstagsgala in der Stadthalle über die Bühne geht.

von APA