US-Wettersatelliten: Rechnungshof warnt nach Kürzungen vor einer Datenlücke

Die nächste Generation der US-Wettersatelliten fällt deutlich kleiner aus als geplant. Das Programm GeoXO der Wetter- und Ozeanbehörde NOAA sollte ursprünglich sechs geostationäre Satelliten umfassen und rund 19,6 Milliarden US-Dollar kosten. Nach einer Neuausrichtung, die das US-Handelsministerium im August 2025 angeordnet und im April 2026 genehmigt hat, sind nur noch vier Satelliten mit zwei statt fünf Instrumenten vorgesehen. Die Lebenszykluskosten sollen auf rund 13 Milliarden Dollar sinken.

Der Rechnungshof des US-Kongresses, das Government Accountability Office (GAO), hat das Programm geprüft und seinen Bericht am 16. Oktober veröffentlicht. Er kommt zu einem deutlichen Befund: Es sei unklar, ob GeoXO die Funktionen der aktuellen Satellitengeneration verbessern oder auch nur fortführen werde.