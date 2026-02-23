U2-Song für iranisches Opfer der Frauenbewegung

Die Widmung an Sarina ging im Iran sehr schnell viral und viele Perser würdigten U2-Frontmann Bono, dass er sich für die Opfer der Unruhen im Iran einsetzt. Laut U2 auf der Platform X soll "Song of the Future" Sarinas freien Geist sowie das Versprechen und die Hoffnung ihres kurzen Lebens einfangen.

Die Frauenbewegung wurde durch den Tod der iranischen Kurdin Jina Mahsa Amini ausgelöst. Die 23-Jährige war in Teheran von der Sittenpolizei festgenommen worden, weil Haarsträhnen unter ihrem Kopftuch zu sehen waren. Kurz darauf starb sie im Polizeigewahrsam. Laut offiziellen Angaben starb sie eines natürlichen Todes. Kritiker hingegen behaupten, sie sei von der Sittenpolizei getötet worden.

Daraufhin brachen im Herbst 2022 die schwersten Proteste seit Jahrzehnten aus. Die Sittenpolizei im Iran ging rigoros dagegen vor und die Justiz ließ mehrere Demonstranten hinrichten. Die Bewegung zeigte dennoch Wirkung. Seither verzichten viele Iranerinnen auf das obligatorische Kopftuch. Auch ein neues Gesetz im Parlament und strenge Strafen konnten an ihrer Haltung nichts ändern.