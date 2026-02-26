Tribute-Album zum 80er von Udo Lindenberg

"Das Album versammelt neue Versionen ausgewählter Lindenberg-Songs – mal nah am Original, mal überraschend neu gedacht, mal reduziert, mal kraftvoll aufgeladen", teilte die Agentur Peter Lanz mit. Was die Interpretationen verbindet, sei der Respekt vor einem Œuvre, das in der deutschsprachigen Musikgeschichte einzigartig ist: poetisch, unbequem, klar, menschlich – und immer mit Haltung.

Das Album erscheint am 8. Mai. Die erste Single-Auskopplung kommt schon am 27. Februar von der Musikerin Céline. "Udo Lindenberg war für mich nie einfach nur ein Musiker, sondern eine unverwechselbare Künstlerpersönlichkeit", sagt Céline, die das Lied "Plan B" neu interpretiert. Udo Lindenberg, 1946 im westfälischen Gronau geboren, wird am 17. Mai 80 Jahre alt.