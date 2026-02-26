ABO

Metallica wird in Sphere-Kugel in Las Vegas rocken

Subressort
Schlagzeilen
Aktualisiert
Lesezeit
1 min
Band um Frontman Hetfield spielt in der Sphere auf
©AFP, APA, GETTY, ETHAN MILLER
  1. home
  2. Aktuell
  3. Schlagzeilen
Die Heavy-Metal-Band Metallica wird im Herbst auf einer einzigartigen Bühne rocken. Sie seien "mehr als begeistert" mitzuteilen, im Oktober in der Sphere-Halle in Las Vegas im US-Bundesstaat Nevada aufzutreten. "Das ist absolutes Neuland", schwärmen die Metal-Ikonen am Donnerstag in einem Statement. Die Sphere ist nach Angaben der Betreiber die größte kugelförmige Halle der Welt - 111 Meter hoch und knapp 160 Meter breit. Bis zu 20.000 Menschen haben darin Platz.

von

Das Publikum ist von einem riesigen LED-Bildschirm umgeben, dazu können mit modernster Technik spezieller Sound, Wind, Dampf und verschiedene Gerüche erzeugt werden. Die irische Rockband U2 hatte im Herbst 2023 mit einer Konzertreihe die spektakuläre Sphere-Halle eröffnet.

Metallica plant im Rahmen der Konzertreihe "Life Burns Faster" acht Auftritte in Las Vegas. Bei jeweils zwei aufeinanderfolgenden Terminen sollen komplett unterschiedliche Lieder gespielt werden – ein Konzept, das bei Metallica "No Repeat Weekend" heißt. Sie würden Songs aus ihrer gesamten Karriere präsentieren.

Die 1981 in Los Angeles gegründeten Gruppe um Frontmann James Hetfield und Schlagzeuger Lars Ulrich ist durch Hits wie "Master of Puppets", "Enter Sandman", "For Whom the Bell Tolls" und "Seek & Destroy" bekannt. Im Rahmen ihrer Welttournee "M72 World Tour" trat die Band 2023 in Hamburg und 2024 in München auf. Im Mai dieses Jahres stehen drei Stadionkonzerte in Frankfurt und Berlin an.

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab € 21,75
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
++ ARCHIVBILD ++ Zuletzt eher nachdenklich als provokativ: Michel Houellebecq
News
Reaktionär oder Visionär? Autor Michel Houellebecq ist 70
Erfolgsserie basiert auf Bücher von Goguen
News
"Heated Rivalry"-Autorin verschiebt Buch wegen Krankheit
Phil Collins könnte nun auch solo in die Ruhmeshalle kommen
News
Shakira und Phil Collins für Hall of Fame nominiert
Leuchtender C-3PO zählt zu den Top-Objekten der Auktion
Menschen
Arnies "Terminator"-Jacke und C-3PO-Kopf werden versteigert
++ ARCHIVBILD ++ Ildikó von Kürthy erzählt von eigenen Ängsten und Zweifeln
News
Ildikó von Kürthy schreibt über ihre Ängste
Ein Auftritt von Gorillaz beim Coachella 2023
News
"Comic-Band" Gorillaz kämpft sich auf den Berg
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER