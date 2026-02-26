Metallica wird in Sphere-Kugel in Las Vegas rocken

Das Publikum ist von einem riesigen LED-Bildschirm umgeben, dazu können mit modernster Technik spezieller Sound, Wind, Dampf und verschiedene Gerüche erzeugt werden. Die irische Rockband U2 hatte im Herbst 2023 mit einer Konzertreihe die spektakuläre Sphere-Halle eröffnet.

Metallica plant im Rahmen der Konzertreihe "Life Burns Faster" acht Auftritte in Las Vegas. Bei jeweils zwei aufeinanderfolgenden Terminen sollen komplett unterschiedliche Lieder gespielt werden – ein Konzept, das bei Metallica "No Repeat Weekend" heißt. Sie würden Songs aus ihrer gesamten Karriere präsentieren.

Die 1981 in Los Angeles gegründeten Gruppe um Frontmann James Hetfield und Schlagzeuger Lars Ulrich ist durch Hits wie "Master of Puppets", "Enter Sandman", "For Whom the Bell Tolls" und "Seek & Destroy" bekannt. Im Rahmen ihrer Welttournee "M72 World Tour" trat die Band 2023 in Hamburg und 2024 in München auf. Im Mai dieses Jahres stehen drei Stadionkonzerte in Frankfurt und Berlin an.