Summerstage 2025: Wiener Kulturszene tanzt dem Regen davon

Der Himmel grau, der Regen beständig – und trotzdem: Die Eröffnung der Summerstage am Wiener Donaukanal wurde auch in diesem Jahr zum stimmungsvollen Start in die Freiluftsaison. Rund 500 wetterfeste Gäste ließen sich vom „Sauwetter“ nicht abhalten und verwandelten den Abend trotz Kälte und Nässe in ein fröhliches Wiedersehen mit Live-Musik, Kulinarik und bekannten Gesichtern.

Musik, Sekt und Decken statt Aperol

Gut eingepackt in Wintermäntel und Wolldecken, wärmten sich die Besucher:innen an dampfendem Tee, Sekt und der mitreißenden Musik von Big Jhon, der mit karibischen Rhythmen das Grau des Himmels einfach wegtanzte. Gastgeber Robert Morton und Ossi Schellmann begrüßten die Gäste persönlich – und mit einem Lächeln, das dem Dauerregen trotzte.

Prominente Gäste trotzen Wind und Wetter

Auch in diesem Jahr folgten zahlreiche bekannte Namen der Einladung: Schauspieler Adi Hirschal, Michael Schottenberg, Konstanze Breitebner, Christian Spatzek, Fifi Pissecker, Mausi Lugner, Eser Akbaba, Thomas Strachota und Alex Nausner waren ebenso mit dabei wie Bezirksvorsteherin Saya Ahmad, die das Durchhaltevermögen der Wiener Kulturszene mit einem Augenzwinkern würdigte.

„Je grauslicher das Wetter zur Eröffnung, desto schöner wird der Sommer“

Dass der Eröffnungsabend auch diesmal vom Regen begleitet wurde, nimmt die Summerstage-Community mit Humor: Die Tradition, dass zur Eröffnung das Wetter schlecht sein muss, gilt als gutes Omen für einen langen, heißen Sommer.

Mit einem Mix aus Musik, Kunst, Kulinarik und Wiener Lebensfreude ist die Summerstage 2025 offiziell eröffnet. Die nächsten Monate versprechen wieder laue Nächte, starke Konzerte und genussvolle Abende unter freiem Himmel – bei hoffentlich besserem Wetter. Aber wie der Auftakt gezeigt hat: Die Summerstage kann auch Regen.