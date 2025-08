Steven Knight schreibt Drehbuch für neuen James-Bond-Film

Der britische Autor, Produzent und Regisseur Steven Knight schreibt das Drehbuch für den nächsten James-Bond-Film. Das teilten die Amazon MGM Studios mit. Der 65-jährige Knight ist als Schöpfer von Erfolgsserien wie "Peaky Blinders" und "SAS Rogue Heroes" bekannt und schrieb Drehbücher für zahlreiche Filme, darunter "No Turning Back" und "Verschwörung". Er ist außerdem einer der Erfinder der Quizsendung "Wer wird Millionär?" ("Who Wants to Be a Millionaire?").

von APA