Elton John feierte 35. Alkohol-"Abstinenzgeburtstag"

Der "Rocket Man"-Sänger kommentierte das Bild mit den Worten: "Dankbar für all die Liebe an meinem Abstinenzgeburtstag." In einem Interview des "People"-Magazins hatte der Sänger im vergangenen Jahr gesagt, dass er 1990 nüchtern geworden sei. "Und ab diesem Moment begann ich zu verstehen, was in meinem Leben fehlte: Demut, Dankbarkeit und Glaube", erzählte Elton John. Der Popstar hat mit seinem Mann David Furnish zwei Söhne.