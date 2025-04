Die europäische U-Bahn „Starline“: Vision eines kontinentalen Schienennetzes

Was wäre, wenn man in Lissabon in einen Zug steigt und ohne Umstieg bis Helsinki fahren könnte? Die Kernidee der „europäischen U-Bahn“ ist das kontinentale Schienennetz „Starline“, auf dem Züge nahtlos über Grenzen hinweg verkehren. Technisch und politisch bildet das TEN-V-Programm der EU den Rahmen: Es definiert grenzüberschreitende Korridore, interoperable Standards und gemeinsame Projekte. Alle Mitgliedstaaten haben sich verpflichtet, ihre Strecken nach und nach auf diesen Kernrouten auszubauen. Bis 2030 soll das Kernnetz stehen, 2040 ein erweitertes Netz folgen und 2050 das gesamte TEN-V vollendet sein. Dieses Netz umfasst Hochgeschwindigkeitsstrecken, modernisierte konventionelle Linien und Knotenbahnhöfe, die zu einem leistungsfähigen Geflecht verschmelzen.

Die politische Vision dahinter knüpft an Europas große Ziele an. Um bis 2050 klimaneutral zu werden, muss der Verkehr dekarbonisiert werden – das heißt millionenfacher Umstieg vom Flugzeug und Auto auf die Bahn. Gleichzeitig stärkt ein dichtes Schienennetz den europäischen Binnenmarkt: Schnellere Verbindungen erleichtern den Warenaustausch und Pendelverkehr über Grenzen hinweg. Das Projekt soll Ost und West näher zusammenrücken lassen – so galt etwa die Magistrale Paris–Bratislava als wichtig für die Integration nach dem Ende des Ost-West-Konflikts. Nicht zuletzt trägt das Reisen per Zug auch zur europäischen Identität bei: Wenn junge Menschen mit Interrail oder neuen EU-weiten Tickets den Kontinent erkunden, entsteht ein Gemeinschaftsgefühl. Die EU fördert das sogar direkt, etwa mit dem Programm DiscoverEU, das 18-Jährigen kostenlose Interrail-Pässe spendiert, um Europa per Bahn zu entdecken.

Die Idee der europäischen U-Bahn ist ein Europa ohne Mobilitätshindernisse, in dem Züge die Metropolen verbinden wie früher Flugzeuge – nur nachhaltiger.