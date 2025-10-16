Springsteen gab seinem Film-Alter-Ego seinen Segen

Der Film - Regie und Co-Autor: Scott Cooper - basiert auf dem gleichnamigen Buch von Warren Zanes. Er begleitet den jungen Springsteen, der kurz vor dem weltweiten Durchbruch steht und mit seinen inneren Dämonen und Kindheitstraumata kämpft, während er das Album "Nebraska" (1982) schreibt. Thematisiert wird auch die angespannte Beziehung des späteren mehrfachen Grammy-Gewinners zu seinem Vater.

"Ich denke, im Kern geht es vor allem um die Sehnsucht nach familiärer Bindung", sagte White. "The Boss" habe "in dieser Zeit Entscheidungen getroffen, die es ihm ermöglichten, das Leben zu führen, das er führen wollte". "Succession"-Star Jeremy Strong spielt im Biopic Springsteens langjährigen Manager Jon Landau. Es sei natürlich ein Film über Bruce und die Entstehung von "Nebraska", "aber es geht auch darum, Traumata durch Kunst zu verarbeiten und sich mit Depressionen und psychischen Problemen auseinanderzusetzen", betonte Strong.

Der 76-jährige Rockstar war eng in die Produktion eingebunden. Er gab White, der die Lieder Springsteens im Film selbst singt, seinen Segen: "Du klingst wie ich, nicht nur wie ich. Du machst die Lieder zu deinen eigenen, ich möchte, dass sich der gesamte Prozess so anfühlt", habe er laut White gesagt.