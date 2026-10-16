Sporthilfe Gala 2026: Janine Flock und Felix Gall sind Österreichs Sportler des Jahres

LASK räumt ab, Aigner Geschwister feiern Doppelsieg

Gleich mehrere Auszeichnungen gingen an den Linzer Fußballklub LASK. Die Mannschaft wurde erstmals zum Team des Jahres gewählt, Trainer Didi Kühbauer erhielt den Preis als Trainer des Jahres. Zusätzlich wurde Fußballer Saša Kalajdžić für seinen Last Minute Ausgleich beim 3:3 gegen Algerien bei der Fußball Weltmeisterschaft mit dem Preis für den emotionalen Sportmoment des Jahres geehrt.

Auch die Geschwister Veronika und Johannes Aigner hatten Grund zum Feiern. Die beiden Para Ski Alpin Stars wurden jeweils als Sportlerin beziehungsweise Sportler des Jahres mit Behinderung ausgezeichnet. Für Veronika Aigner war es bereits der vierte Niki, ihr Bruder Johannes gewann zum zweiten Mal.

Als Aufsteiger des Jahres wurde Skispringer Stephan Embacher ausgezeichnet, der beim Publikumsvoting 81,6 Prozent der Stimmen erhielt. Die Special Olympics Auszeichnungen gingen an Schwimmerin Bianca Maier und Kletterer Silvio Gorsche.

Herbert Prohaska für sein Lebenswerk ausgezeichnet

Ein Höhepunkt des Abends war die Ehrung von Herbert Prohaska. Die österreichische Fußballlegende erhielt den Special Award für ihre jahrzehntelangen Verdienste um den heimischen Sport. Prohaska prägte den österreichischen Fußball als Spieler, Trainer und TV Experte.

Der Niki in der Kategorie „Sportler:in mit Herz“ ging an Elisabeth Schrenk und Michael Buchleitner für ihr Engagement beim Wings for Life World Run. Zusätzlich erhielten sie eine zweckgebundene Spende von 10.000 Euro für ihr Projekt.

Große Gala mit prominenten Gästen

Für die Inszenierung des Abends zeichnete Artistic Director Marvin Dietmann verantwortlich. Zu den Mitwirkenden der Eröffnungsshow gehörten unter anderem Lara Vadlau, Mirna Jukic, Barbara Schett, Marlies Raich, Andreas Onea und Andreas Ernhofer.

Durch die Gala führten Karina Toth und Lukas Schweighofer. Bereits zuvor berichteten Karoline Rath-Zobernig und Ernst Hausleitner vom roten Teppich, auf dem sich zahlreiche Persönlichkeiten des österreichischen Sports präsentierten.

Die Auszeichnungen basierten überwiegend auf der Wahl von 296 österreichischen Sportjournalistinnen und Sportjournalisten. Mit der Jubiläumsausgabe unterstrich die Österreichische Sporthilfe einmal mehr die Bedeutung der Gala als Plattform zur Anerkennung sportlicher Spitzenleistungen und zur finanziellen Unterstützung heimischer Sporttalente.