„Hamlet“ als sicherster aller Publikumsbringer mit dem Iffland-Ring-Träger Jens Hazer in der Titelrolle, beides in der Hand der Stückezerschnipselungs-Couturière Karin Henkel: Das sollte wohl den an sich unüberbrückbaren Konflikt zwischen Zuschauerbedürfnis und Feuilletonblasenbedienung minimieren. Hat doch die deutsche Regisseurin schon in Salzburg die Shakespeare’schen Richard-Dramen bis zur Unkenntlichkeit durch die postdramatische Faschiermaschine geschickt; gleichzeitig aber um die Titeldarstellerin Lina Beckmann einen übertriebenen Starkult arrangiert. Das Verfahren nun mit dem tatsächlich großen Schauspieler Harzer zu wiederholen: Das hätte auch ein Publikum interessieren können, das sich mehr für Shakespeare erwärmt als für die Hirnflatulenzen der Dramaturgie und den deutschen Belehrungsklamauk mit hochgezogenen Augenbrauen.

Leider sind von den Absichten nur die Trümmer geblieben: Der Titelheld ist auf fünf Schauspieler verteilt und Harzer nachvollziehbar nach der ersten Leseprobe ausgestiegen. Was bleibt, ist ein welker Salat aus Zitaten mit verteilten Rollen, theatertheoretischen Banalitäten und krawallkomischen Einlagen, beide unglücklich mit der Schauspielerszene des Originals begründet.

Den stärksten Eindruck hinterlässt Katharina Lorenz als weitaus wahrnehmbarster Hamlet, gefolgt von Michael Maertens, der als Schurkenkönig Claudius allerdings auf den Brillanzkasper zurückgeworfen wird, der er längst nicht mehr ist. Die drei Neuzugänge präsentieren sich teils unauffällig (Alexander Angeletta), teils überambitioniert (Benny Claessens), teils penetrant (Kate Strong). Die Nominierung zum Berliner Theatertreffen scheint dem Malheur jedenfalls sicher, was realiter auf den größten anzunehmenden Unglücksfall verweist.