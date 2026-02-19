Scorpions-Frontmann und der Graf bei "Sing meinen Song"

Zum neuen Ensemble gehören außerdem Alina Süggeler von der Popband Frida Gold, Schlager-Rapper Tream sowie Punk-Rock-Sängerin Ina Bredehorn alias Deine Cousine. Als "Special Guest" für einen Abend sind Meine und Gitarrist Rudolf Schenker von den Scorpions mit von der Partie.

Das Format gibt es seit mehr als zehn Jahren. Die beteiligten Musikerinnen und Musiker tragen dabei die großen Hits der anderen Interpreten aus der Runde im eigenen Stil vor. Dadurch entstehen oft sehr überraschende und mitunter auch berührende Kompositionen.

Die neue 13. Staffel wird abermals in Südafrika produziert. Die Dreharbeiten sollen in Kürze beginnen. Ein genaues Sendedatum ist bisher nicht bekannt - die Show werde aber noch im Frühjahr zu sehen sein, hieß es von Vox.