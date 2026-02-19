Scorpions-Frontmann und der Graf bei "Sing meinen Song"

ABO

Scorpions-Frontmann Klaus Meine, Italopop-Entertainer Giovanni Zarrella, Singer-Songwriter Mark Forster und der Graf von Unheilig: In der Vox-Show "Sing meinen Song - Das Tauschkonzert" werden bald musikalische Welten aufeinanderprallen. Der Sender bestätigte offiziell, welche Sängerinnen und Sänger in der neuen Staffel des Formats dabei sein werden.

von

Zum neuen Ensemble gehören außerdem Alina Süggeler von der Popband Frida Gold, Schlager-Rapper Tream sowie Punk-Rock-Sängerin Ina Bredehorn alias Deine Cousine. Als "Special Guest" für einen Abend sind Meine und Gitarrist Rudolf Schenker von den Scorpions mit von der Partie.

Das Format gibt es seit mehr als zehn Jahren. Die beteiligten Musikerinnen und Musiker tragen dabei die großen Hits der anderen Interpreten aus der Runde im eigenen Stil vor. Dadurch entstehen oft sehr überraschende und mitunter auch berührende Kompositionen.

Die neue 13. Staffel wird abermals in Südafrika produziert. Die Dreharbeiten sollen in Kürze beginnen. Ein genaues Sendedatum ist bisher nicht bekannt - die Show werde aber noch im Frühjahr zu sehen sein, hieß es von Vox.

