Schüsse auf Rihannas Haus in Los Angeles

Rihanna wurde bei dem Vorfall nicht verletzt
Auf das Haus von Musik-Superstar Rihanna (38) in Los Angeles ist geschossen worden. Die Sängerin sei zu Hause gewesen, es sei aber niemand verletzt worden, berichteten US-Medien übereinstimmend unter Berufung auf die Polizei in Los Angeles. Eine um die 30 Jahre alte Frau sei nach dem Vorfall am Sonntagnachmittag (Ortszeit) festgenommen worden. Nähere Details wurden zunächst nicht bekannt.

Die auf Barbados geborene Rihanna gehört zu den erfolgreichsten Musikerinnen der Welt. Die Sängerin und Unternehmerin ist seit einigen Jahren mit dem US-Rapper A$AP Rocky zusammen, das Paar hat drei Kinder.

