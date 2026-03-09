Kuala Lumpur: Diese Gasse ist ein Geheimtipp für Touristen

Ein Teil des pulsierenden Basarviertels ist nun ordentlich aufpoliert worden. Eine schmale, lange Zeit marode Seitenstraße, einst als "Drury Lane" bekannt, erstrahlt nach jahrelanger Restaurierung in neuem Glanz. Etwas versteckt gelegen, gehört sie zu den ältesten Siedlungsgebieten der Stadt.

Historiker führen ihren Spitznamen "Drury Lane" auf das späte 19. und frühe 20. Jahrhundert zurück, als hier provisorische Theater und chinesische Opernbühnen standen – eine Anspielung auf Londons berühmte gleichnamige Theaterstraße in Covent Garden.

Später wich die Theaterromantik allerdings dem Geruch von Fisch und Gemüseabfällen: Die Altstadtgasse diente jahrzehntelang als Marktplatz, voller Ratten und Müll. Mit dem Boom moderner Hochhäuser ringsum geriet sie zunehmend in Vergessenheit.

In den vergangenen Jahren wurde die Jalan Sang Guna, wie die Gasse heute heißt, schrittweise und aufwendig instand gesetzt. Das Wellblechdach des früheren Marktes wurde entfernt, Sonnenlicht fällt wieder auf die über 100 Jahre alten Geschäftshäuser, die in Pastellfarben erstrahlen.

Originale Holzbalken und Tonziegel auf den Dächern blieben erhalten. Kopfsteinpflaster, Nostalgie-Lampen sowie Wandgemälde und Informationstafeln erzählen von Theaterzeiten und Markttagen. Im Inneren der bunten Häuschen warten Boutique-Cafés und trendige Läden. "Heute hat die Gasse kaum noch Ähnlichkeit mit dem düsteren Durchgang, der sie einst war", schrieb das Nachrichtenportal "Malay Mail" kürzlich.

Die Behörden haben rund um die Petaling Street zudem farbenfrohe Murals anbringen lassen, um neue Instagram-Motive zu schaffen - ganz in der Nähe der ikonischen Wolkenkratzer.

Bisher ist die charmante Seitenstraße noch ein Geheimtipp - die meisten Besucher verirren sich eher zufällig hierher. Carla (19) aus Hamburg etwa, die in Malaysia Urlaub macht. Sie sei überrascht gewesen, nur ein paar Schritte entfernt von den Souvenirständen in Chinatown ein so ruhiges, schönes Eck zu finden, sagt sie. Und der britische Tourist Sebastian lobt: "Die restaurierte Architektur in dieser Gasse hier ist Kunst!"