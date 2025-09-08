San Marino ist nun doch fix beim ESC von Wien an Bord

"Wir haben heute der EBU unsere Teilnahme mitgeteilt, trotz der jüngsten Diskussionen, die in einem konstruktiven Geist geführt wurden und sich mit den Problemen des Wahlsystems und der benachteiligenden Behandlung kleiner Staaten befassen. Gleichzeitig haben wir den Wunsch geäußert, dass die EBU mögliche Revisionen und Verbesserungen in Betracht zieht, um mehr Fairness und Repräsentativität für alle Länder zu gewährleisten, unabhängig von ihrer Größe oder ihrem Stimmanteil", erklärte Roberto Sergio, Generaldirektor von RTV.

Nachdem nun ein dreijähriger Vertrag zwischen der Staatssekretariatsstelle für Tourismus, San Marino RTV und Media Evolution unterzeichnet wurde, startet der San Marino Song Contest erneut. Das Format wird geändert und umfasst nun zwei Live-Semifinals im Eurovision-Stil sowie ein Live-Finale, aus dem der Künstler hervorgehen wird, der San Marino in Österreich vertreten wird.

Der CEO von Media Evolution, Denny Montesi, wurde zum neuen "Head of Delegation" für den Eurovision Song Contest ernannt. Er wird von der sanmarinesischen Sängerin Valentina Monetta unterstützt, die bereits vier Mal auf der Bühne des Eurovision Song Contests stand.